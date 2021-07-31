Başını açan Çakır’ı savunan Aktaş’tan zalime tek kelime yok

Geçtiğimiz günlerde başını açma kararı alan ve herkesin Kabataş yalanını ortaya atan kişi olarak tanıdığı Elif Çakır'a destek veren Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ali Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başörtüsünü çıkartmayı tercih eden Elif Çakır'ı linçleyenler ile voleybolcu kızların kıyafetini tenkit eden İhsan Şenocak arasında zerre kadar fark yok. Linççi takım bir fark olduğunu ve kendilerinin aydın ve ilerici olduğunu zannediyor. Oysa kibir ve cehalet çukurundalar." dedi.

Elif Çakır'ı savunun Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ali Aktaş, faşizan açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için ağzını bile açamadı.

Özcan ne demişti?

Vatandaşlara hizmet etmesi gerekirken gündemi skandallarıyla meşgul eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız." demişti.

Kabataş Olayı!

Hafızalara Kabataş olayı diye kazınan hadise, Zehra Develioğlu adlı bir kadının açıklamaları ile gündeme gelmişti. Develioğlu, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasında, başörtülü olduğu için saldırıya uğrayıp işkence gördüğünü öne sürmüştü. Zehra Develioğlu, dönemin hükümete yakın Star gazetesi yazarlarından Elif Çakır'a konuşmuştu.

Röportajdan bir kesit:



MOBESE kayıtlarında saldırı bulunamadı



Elif Çakır'ın söz konusu röportajından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısında sert mesajlar vermişti. Gazetecilerin büyük çoğunluğu Kabataş'ta yaşandığı iddia edilen olaya yoğunlaşmıştı. Çakır'ın, Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki mobeseler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmadı. 17-25 Aralık'tan sonra kamuoyuna sızdırılan 30 saniyelik MOBESE kayıtlarında da söz konusu saldırıya ait görüntüler yoktu.

FETÖ'cülerin kol kanat gerdiği sözde tiyatrocuya sahip çıktı

Ali Aktaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve dini kavramlarla alay eden Turgay Yıldız'ı andı.

Dini kavramlar ile dalga geçmişti

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in "Paramount Hotel" iddialarının ardından sözde bir mizah videosu yayınlayan tiyatrocu Turgay Yıldız, tepki toplayan sözler sarfetmişti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan, Turgay Yıldız, videoda sözde Paramount Hotel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Allah'a rezervasyon yaptıracağım"

Otelin günlük fiyatını öğrenmesinin ardından dini kavramları alaya alarak tepki çeken ifadeler kullanan Yıldız şunları söylemişti:

"Her şeyin bir sahibi var hacım. Siz böyle konuşup duruyorsunuz ama her şeyin sahibi yüce yaradan. Rezevasyonu ona yaptıracağım artık. Allah'ım diyeceğim orada bir hafta kalmak istiyorum bana müsaade eder misin diyeceğim?"

Yıldız için FETÖ'cüler de taziye sırasına girmişti.