0553 313 94 23

Başına parke taşı vurularak yaralanan doktordan ilk açıklama! 'Arkadaşımı korumak isterken...'

Şanlıurfa'da hasta yakını tarafından başında parke taşı kırılan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Yalçın, arkadaşını korumak isterken yaralandığını söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
Başına parke taşı vurularak yaralanan doktordan ilk açıklama! 'Arkadaşımı korumak isterken...'

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, hastanın doktoru olan arkadaşını korumak isterken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Önceki gün akşam yaşanan olayda başına taşla vurulması sonucu yaralanan ve ameliyat edilen Yalçın, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Yalçın, önceki günkü olayda ölümden döndüğünü hatırlattı. Olayın yaşandığı gece çocuk acil servisinde görevli doktor arkadaşıyla dışarıda konuşurken hasta yakının gelip arkadaşına hakaret ettiğini, kendisinin, hasta yakınını uyarması üzerine saldırıya uğradığını söyledi.

Söz konusu hastayı tanımadığını ve çocuğunu muayene etmediği belirten Yalçın, "Bazı basın yayın organlarında hasta yakınlarının ifadelerine yer verilmiş. 'Çocuğumuza bakılmadı, siz olsaydınız ne yapardınız, bu adamı dövmez miydiniz, öldürmez miydiniz' diye. 'Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı' gibi başlıklı haberler de gerçeği yansıtmıyor. Ben arkadaşımı korumaya çalışırken saldırıya uğradım." dedi.

Yalçın, hiçbir sağlık çalışanının saldırıyı hak etmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çünkü karşınızdaki sağlık çalışanı, doktor, tedavi etmek için orada bulunan bir insan. Çocuğunuzu kaçırmıyor, öldürmüyor ya da zarar vermiyor. Çocuğu ben de muayene etmedim. Hastanın annesi beni tanımaz. Hastanın babası doktor arkadaşımızı defalarca tehdit etmeseydi, benim onlarla herhangi bir konuşmam hiç olmayacaktı. Ben sadece arkadaşımı korumaya çalıştım, kesinlikle olayla başka bir irtibatım yok. Çocuk acilde nöbetçi de değildim, yenidoğan servisinde nöbetçiydim. Sadece arkadaşımı savunma amaçlı oradaydım."

'ARABADA SİLAH VARMIŞ'

Hasta yakınının çevredekiler tarafından engellendiğini anlatan Yalçın, "Hasta yakını yumruk attı ama kendimi korudum. Daha sonra ben içeriye giderken arkamdan gelerek parke taşıyla vurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken ikinci defa vurdu. Üçüncü defa vurmaya fırsat vermeden çevredekiler araya girdi. Hasta yakını daha sonra arabaya gitti, bir şeyler arıyordu. Öğrendiğime göre arabada silah varmış, eğer kullansaydı çok kişi zarar görebilirdi. Reflekslerim olmasaydı belki ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

Yalçın, olayın yaşandığını andan itibaren desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen hastane çalışanlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

KAFATASINDA 10 VE 13 SANTİMLİK KESİK VAR

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hamza Karabağ da meslektaşı Bahattin Ahmet Yalçın'ın başına aldığı ağır darbe dolayısıyla hayati riski bulunduğunu belirtti. Yalçın'ın kafatasının ön kısmında 10, arka kısmında ise 13 santimetre uzunluğunda kesik olduğunu ifade eden Karabağ, "Hastanın çekilen tomografisini incelediğimizde yara çok derindi ve yara yeri kirliydi. Hastanın beyin kanaması geçirme riski yüksekti. Bu nedenle hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti, şükürler olsun. Şu anda durumu iyi, takip ediyoruz. Takiplerimiz iyi giderse yakın bir zamanda taburcu ederiz." dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay da Yalçın'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TUTUKLANDI

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, önceki gün gece hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
  1. Şanlıurfa
  2. doktora şiddet
  3. Yaralama
  4. Açıklama

YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    İnsanlıktan nasibini almamış böylesi hayvanların boynunda çıngırakla dolaşması şartı getirmek lazım.
  • AbidinAbidin1 sa önce
    Hastanelerde kirmizi alan yesil alan gibi birde veteriner klinigi olasi lazim Bu gibi doktorlala saldiranlar için
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Çocuğunda ateşi düşmüştür artık. O kadar doktor dövmüşler, öldürmeye yeltenmişler, kesin ateşi düşmüştür! ateş düşürücü olarak doktor dövmek yeni tedavi yöntemi olsa gerek!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer alıyordu
  1. DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer..
  2. Irak'ta neler oluyor? Sadr'dan yeni..
  3. Ağız içi yaralarının belirtilerinin..
  4. Yılan ısırmalarına karşı önemli uyarı:..
  5. Selfie çekerken 3 bin voltluk tellerin..
  6. Wilshere, Fenerbahçe'ye neden imza..
  7. Aydın'da korkunç kaza! Temizlik..
  8. Elde karıncalanma neden olur?
  9. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
  10. AB'den flaş karar: Macaristan'ı..
  11. Skandal! Ünlü medya patronu öz kızına..
  12. Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları..
  13. Milli Eğitim’de “sistem” skandalı!..
  14. Kidz Eurosport ve MTV kanallarının..
  15. Ölü olarak girdiği mahkemeden sağ..
  16. Aziz Yıldırım, Sözcü muhabirini topa..
  17. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
  18. Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği..
  19. Fırat Doğu Parlak kimdir?
  20. Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...