Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı

İzmir’in Foça semtinde kurulan pazarda önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Birsel Kurtulmuş Dinç adında bir vatandaş pazarda başına gelen olayı sosyal medyada şöyle paylaştı;

“Biliyorsunuz bugün Yeni Foça’nın pazarı vardı. Başıma geleni sizlerle paylaşmak ve uyarmak için yazmak istedim. Pazarda alışverişim bitti, yeşillik alıp çıkacaktım. Seçerken bir an arkamdaki pazar arabamın olmadığını fark ettim. Etrafıma bakındım yok. Az ileride birinin götürdüğünü gördüm. Koşarak o benim arabam dedim. Orta yaşlı bir adam aaa yanlışlık olmuş dedi. Arabamı geri getirdi ve oradaki arabayı alıp gitti. Bir an evet yanlışlık olmuştur diye düşündüm. Ama onun arabası boş, benimki doluydu. İnsan hiç mi fark etmez. Epey de uzaklaşmıştı. Eve gelince düşündüm. Hırsızlığın yeni şekli bu mu oldu acaba? Eski bir arabayı al. Dolu arabayla değiştir, sonra da yakalanınca yanlışlık olmuş de. Kötü düşünmek istemiyorum ama...”

Bu paylaşımın altına gelen yorumlarda vatandaşların pazarlarda aynı olayı çokça yaşandığı gözler önüne serildi. O yorumlardan bazıları şöyleydi.

“Bir iki ay önce benim başımda geldi. Çok eski bir arabayı bırakıp benim yeni arabamı aldılar”



Aynısını bende yaşadım arabalarımızı elimizden bırakmayacağız başka çare yok



Bizim de iki defa pazar arabamız değişti bulamadık



Benim de başıma geldi pazar arabasına bağladığım birini peynir poşetini çözerken yakaladım. Yaşlı başlı insan utanmıyor musun hırsızlık yapmaya diye bağırmama rağmen sesini bile çıkarmadan yanımdan gitti.

Pazarcı esnafı uyardı…

Son zamanlarda dolu pazar arabasını götürüp, boş pazar arabasını bırakma olayının sıkça yaşandığını belirten pazar esnaflarından Murat Atakul; “Özelikle İzmir Aliağa pazarında akşama kadar en az beş veya altı defa bu konuyla ilgili belediye anonslar yapıyor. Bu durum yaklaşık bir yıldan beri var. Birkaç aydır Menemen pazarında başladı. Demek ki bu şebeke Foça’ya da sıçradı. Çok dikkat etmek lazım keşke jandarmaya bildirseydiniz bugünkü şartlarda pazar arabasını doldurmak 1500 veya 2 bin TL. Yazık günah. Tavsiyem alışveriş yaparken arabanıza sahip çıkın”

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Bunlar daha iyi günlerimiz…

Pazarlarda yaşanan dolandırıcılık olaylarını son yıllarda artan fahiş fiyatlara ve zamlara bağlayan vatandaşlar ise “Durun daha bugünler iyi halimiz millet açlıktan hırsızlığa başladı işte. İnsanları bu hale getirenler utansın. Maalesef her şeye şüpheyle yaklaşıyoruz, bu hale getirdiler bizi. Bunlar daha iyi günlerimiz boğazımıza dayanıp pazar arabamızı alacak günler de pek uzak değil” şeklinde tepki gösterdi.

TOKATÇI FİLMİNİ HATIRLATTI

Bu olay başrolde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ'un oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği Tokatçı filmini hatırlattı.

1983 yapımı filmde dolandırıcılık yöntemleri işlendi.