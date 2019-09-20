Başına fırın odunuyla vuruldu, 4 yıl sonra kötü haber geldi

Olay, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 7 Eylül 2015'te meydana geldi. İddiaya göre o tarihte 21 yaşında olan ve kaportacıda çalışan Rıdvan Çengel, bir araca arkadan çarptı. Çengel, çarptığı araçtan inen iki kişiyle tartışırken, iki kişinin yanına üç kişi daha geldi ve tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Rıdvan Çengel’in başının arkasına, çevredeki bir fırının önünde bulunan odunla vuruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çengel’in, ağır kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yüzde 99 engelli raporu verilen talihsiz genç, tam 4 yıl boyunca bitkisel hayat yaşadı. Olayla ilgili 5 kişinin sanık olduğu dava dosyası 2017’de açıldı, bugüne kadar 8 duruşma yapıldı. Davada henüz karar çıkmazken, 25 yaşındaki Rıdvan Çengel geçen 30 Ağustos’ta hayatını kaybetti.