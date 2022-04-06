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Gündem Basın özgürlüğü diye ortalığı yıkanlar zam 'KJ'sine bile tahammül edemiyor
Gündem

Basın özgürlüğü diye ortalığı yıkanlar zam 'KJ'sine bile tahammül edemiyor

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, canlı yayında atılan zam KJ'sine bile tahammül edemedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:20:00 -

İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zammın tartışıldığı Habertürk ekranlarında atılan "Ulaşım zammı zorunlu muydu?" KJ'sine İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi.

Programa bağlanan Murat Ongun, "Bir KJ'niz vardı Ulaşım zammı zorunlu muydu? şeklinde bir KJ'niz vardı. Şimdi motorine, elektriğe zam gelmişse günde 600 bin litre mazot kullanıyorsunuz. Elbette zam yapmak zorundasınız. Her şehirde ulaşıma zam yapıldı. İstanbul'da zam yapılınca konuşuluyor. İETT'yi İBB'yi sübvansiye edebilir ancak Metro A.Ş.'yi sübvansiye edemez. Metroyu kapatacak halimiz yok. Ulaşıma zam tabi ki zorunluydu." dedi.

Moderatör Kürşad Oğuz, Murat Ongun'un kj eleştirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ucuz sebze ve meyve hayal mi? diye de KJ atıyoruz. Herkes kendi tarafından bakıyor tabi." diyerek Ongun'a tepki gösterdi.

İBB'den ulaşıma zam

İBB yönetimini ulaşıma yüzde 40 zam kararı aldı. İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

Otobüs tarifesi

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye
Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL’ye
Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye
Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye
Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

Metrobüs tarifesi

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı. Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

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