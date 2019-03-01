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Basın Konseyi kendi çalıyor, kendi oynuyor

"Ankara Barosu’ndan sapkınlara eğitim semineri" konulu haberden dolayı muhabirimiz Oğuzhan Gültekin hakkında şikayetçi olan Ankara Barosu’nun şikayetini inceleyen illegal Basın Konseyi’nin üye kurum temsilcisinin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu olduğu ortaya çıktı. Bu durum "Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor" yorumlarına neden oldu.

01 Mart 2019 Cuma 11:10
Basın Konseyi kendi çalıyor, kendi oynuyor

 ANKARA 

Ankara Barosu’nun muhabirimiz Oğuzhan Gültekin hakkında şikayetçi olduğu “Ankara Barosu’ndan sapkınlara eğitim semineri” konulu haberi inceleyen illegal Basın Konseyi’nin üye kurum temsilcisinin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu olması, “Kendileri şikayet ediyor, hükmü de kendileri veriyor. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor” yorumlarına sebep oldu.

Yalanda uçtular

Basın Konseyinin Üye Temsilcisi Güngör Mengi’nin eşi gazeteci yazar Ruhat Mengi, 24 Haziran Seçimleri Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerini büyük hezimete uğratarak kazanmasından rahatsız olmuş, uçan mürekkep yalanını ortaya atan muhalif medyanın bilindik isimleri arasında yer almıştı.

“Hayır” propagandası yapmıştı

TBMM'de geçmiş dönemlerde görev yapmış 16 siyasi partiden, 1 Cumhurbaşkanı Vekili, 4 TBMM Başkanı, 8 Başbakan Yardımcısı, 14 Parti Genel Başkanı, 108 Bakan ve 415 Milletvekilinin oluşturduğu '550 Milletvekili Girişimi' 16 Nisan referandumu için “hayır” propagandası yaptı.

Bunların arasında, şimdi Basın Konseyi’nde olan, eski DYP Genel Başkanı, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da bulunuyordu. Bazı gazete ve televizyonlardan kovulanların görev yaptığı ve “Muhaliflerlokali” haline gelen Basın Konseyi’nde CNN Türk’te (şimdi TV5’te) moderatörlük yapan Ahu Özyurt, Hürriyet Gazetesi’nden kovulan Tufan Türenç gibi isimler yer alıyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:10
  1. Ankara
  2. Türkiye Barolar Birliği
  3. Metin Feyzioğlu
  4. Güngör Mengi
  5. Ruhat Mengi
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Hüsamettin Cindoruk
  8. Ahu Özyurt
  9. Hürriyet Gazetesi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet54 dk önce
    adalet ve hukukla ilgisi olanların hiç yapmaması gereken ve etik olmayan bir durum...tarafı olduğun konularda toplantılara katılınmaz, siyasi pozisyon meslek kuruluşlarını küçülten eski Türkiye adetlerindendir.... basın konseyi(!), MMOB, TTB vs tüm basını, tüm meslektaşlarını, tüm dktorlçarı temsil kabiliyetini kaybetmiş, siyasi arka bahçeler haline gelmiş ve itibarını kaybetmişlerdir..

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