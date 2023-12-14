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Medya Basın Kartı Komisyonu toplandı!
Medya

Basın Kartı Komisyonu toplandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:59:00 -
Basın Kartı Komisyonu toplandı!

Gazetecilerin basın kartı başvurularını onaylayan Basın Kartı Komisyonu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi ve başvurusu geçerli olanlara basın kartı verilmesi kararlaştırıldı.

Gazetecilerin basın kartı başvurularını onaylayan Basın Kartı Komisyonu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi ve başvurusu geçerli olanlara basın kartı verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu’nun 2023 yılı üçüncü ve son toplantısı gerçekleştirildi.

Basın kartı almak için başvuru yapan ve uygun koşulları taşıyan gazetecilerin basın kartları onaylandı.

Bundan sonraki süreçte e-Devlet üzerinden komisyon sonucu takip edilerek kartların basım aşaması beklenecek ve sonrasında kartlar basın mensuplarına dağıtılacak.

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