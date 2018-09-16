THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde değişiklik

Basın İlan Kurumu'nun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi.

16 Eylül 2018 Pazar 11:41
Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde değişiklik

Basın İlan Kurumu (BİK) "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazeteler, en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilecek.

Gazetelerin her yayın gününe ait her bir nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil 25 kuruştan daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak. 

ASGARİ KADROLARDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgari kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat şefi), altı muhabir ve iki yazar bulundurmaları zorunlu olacak.

Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, Kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgari kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), üç muhabir ve bir yazar bulundurmaları zorunluluğu getirildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Basın İlan Kurumu
  5. Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programı
  6. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİGEM’e içkici müdire atandı
    1. TİGEM’e içkici müdire atandı
    2. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    3. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı..
    4. Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek..
    5. Süresiz nafaka ikinci evliliği de..
    6. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    7. Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru..
    8. 1634 yıllık tarihi Taşköprü'yü, sprey..
    9. "Çocuklarımız ilk derse uykulu ve aç..
    10. Erdoğan: Tarihi değişikliğe..
    11. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü Ayşe..
    12. Soluduğumuz havanın kalitesi daha da..
    13. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    14. Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde..
    15. Galatasaray - Lokomotiv Moskova..
    16. AK Parti'nin İBB adayı Süleyman Soylu..
    17. Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki..
    18. Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı
    19. Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu
    20. Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"