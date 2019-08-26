Basın artık o komutana emanet
Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu emekli oldu, yerine Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren atandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
Sezai Erhan yeniakit
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrılırken bu göreve Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Mehmet Özeren atandı. Özeren, 2017 yılındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla kurmay albaylıktan Tuğgeneralliğe, 2018 de ise Genelkurmay Genel Sekreterliği görevine atanmıştı.
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