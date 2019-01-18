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Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak." dedi. Aksakal, 24 Haziran seçiminden önceyse, hangi parti daha fazla vekil verirse onunda ittifak yapabileceklerini söylemişti.

18 Ocak 2019 Cuma 15:36
Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti yöneticileriyle Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için, aday belirleme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunan Aksakal, "Kendi iktidarlarının sağlam kalabilmesi adına, ismine 'ittifak' dedikleri bir yapıyla toplumu iki partili bir siyasal sisteme yönlendirme çalışmaları var." diye konuştu.

İttifak yok

Aksakal, DSP olarak Türkiye'nin demokratik parlamenter sistemden vazgeçmemesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"İttifakların tümünü reddediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yine ayak oyunlarıyla bu siyasi yapılanma hayata geçirilmişti. 31 Mart seçimlerine gidilirken DSP, Türkiye'nin 81 vilayetinde kendi adaylarıyla ve tek başına, hiçbir ittifak ve iş birliği olmadan seçime katılacak. Bu Adana'da da bu şekilde olacak, gerek büyükşehir belediye başkan adayımızı, gerekse de ilçelerdeki adaylarımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtacağız."

Önder Aksakal, Türkiye'de ekonominin 17 yıldır kötü yönetildiğini belirterek, DSP'nin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"İttifak yaparız" demişti

Aksakal, 24 Haziran seçim sürecinde, KRT TV'de yaptığı açıklamada, ittifak için tüm partilere açık olduklarını söylemişti. Aksakal, "Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi 'AK Parti'yle ya da Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ittifak içinde olmayız' gibi bir önyargımız yok. A Partisi geldi dedi ki 'Sizinle ittifak yapalım, 10 milletvekili verelim'. B partisi de geldi dedi ki "Biz size 30 milletvekili verelim". Biz herhalde saf değiliz, 10 milletvekili veren yere gidip güdük kalalım. Niye gidelim 10 tane milletvekiliyle oralarda bocalayalım." demişti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:36
  1. Adana
  2. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  3. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti

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