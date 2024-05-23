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Yaşam Başıboş sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı
Yaşam

Başıboş sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 21:32:00 -
Başıboş sokak köpekleri park halindeki aracı parçaladı

Vatandaş başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm beklerken Isparta'da 3 köpek bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.

Isparta'da sahipsiz köpekler, park halindeki bir otomobilin tampon kısmına zarar verdi.

Binbirevler Mahallesi'ndeki olayda, 3 sahipsiz köpek, park halinde bulunan araca saldırarak maddi hasar verdi.

Tampona zarar verdiler

Dakikalarca uğraşarak aracın tampon kısmına zarar veren köpekler, çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.


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