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Gündem Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...
Gündem

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Yeniakit Publisher
2023-08-27 17:08:00 -
Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu ikisi çocuk dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde yedi kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı.

Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi. Burada karşılarına çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur'un (43), Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği belirtildi.
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Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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