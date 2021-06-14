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Gündem Başıboş köpekler şehri işgal etti! 1500 saldırı gerçekleşti
Gündem

Başıboş köpekler şehri işgal etti! 1500 saldırı gerçekleşti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanelerde müdahale sayısının arttığı bildirildi. Her köşe başında ve belirli bölgelerde gruplar halinde gezen sahipsiz köpek sayısı binleri aştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 18:27:00 -
Başıboş köpekler şehri işgal etti! 1500 saldırı gerçekleşti

Bursa Gemlik'te son dönemde başıboş köpek sayısı hızla artarken, vatandaşlar yetkililerin tedbir almalarını istiyor.

Her köşe başında ve belirli bölgelerde gruplar halinde gezen sahipsiz köpek sayısı binleri aştı. Bilhassa ana yollarda çok sık olarak ortaya çıkan başı boş köpekler, bazen bir marketin kapısında nöbete yatıyor, bazen ATM önlerinde insanlara saldırıyor, çoğu zamanda sorumluluk taşımayan bazı köpek sahiplerinin gözleri önünde insanları ısırarak zarar veriyor.

Hayvanların sağlığı da tehlikede

Öte yandan usulsüz gıdalarla beslenen bir çok köpek sağlıksız bir şekilde şişmiş ve ayakta duramaz hâle gelmiş durumda.

Son bir yılda köpek ve kedi saldırıları 1500'ü buldu

Gemlik'te son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanedeki müdahale sayısının bin 500'ü bulduğu öğrenildi.

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