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Gündem Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Uyutmanın vakti geldi de geçiyor
Gündem

Başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Uyutmanın vakti geldi de geçiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-27 16:49:50 - 2024-05-27 16:49:49

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, 24 Mayıs'ta bir arkadaşlarıyla okula giderken Atatürk Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Üzerlerine gelen 2 köpekten yola koşarak kurtulan çocuklar, durumu aileleriyle paylaştı.

Aynı köpekler, 25 Mayıs'ta da caddeden geçen bir motosiklete saldırdı.

İki olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demet Eser'in babası Bedri Eser, köpeklerden korkan çocukların kaçtığı yoldan şans eseri aracın geçmediğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öğrencilerin olumsuz etkilendiğini belirten Eser, "Belediyemizden, devlet büyüklerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımız okula tedirginlikle gidecekler. Sahipsiz köpeklerin saldırılarına çare bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sinem Nur Eser de olayda korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz." dedi.

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Yorumlar

Mahmut yilmaz

Bu laik sözde sanatçı gecinentopluluga sormak lazım. Yüreğiniz varsa bir tane sokak köpeği alıp besleyin görelim .öyle pahalı temiz küçük kedi köpek beslemekle hayvan severlik olmaz.

Ibrahim

RTE ülkenin başı olarak çoktan bu konuyu çözmen gerekiyordu. Ölenlerin kanı üzerinde
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