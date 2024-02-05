Başıboş köpekler bitmeden şimdi de bu başladı! Köpeği paramparça etti

Muş’un Hasköy ilçesinde doğa kar tabakası ile kaplanınca yiyecek bulmak için yerleşim alanına kadar inen kurt bir köpeği parçaladı.

Yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inen aç kurdun belli bir süre sokakta görüldükten sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Sezai Özkan, "Dün saat 7-8 arasında evden ana yola çıktığımda yolun sağ tarafında kurt mu köpek mi tam olarak fazla yakın olamadığım için tahmin edemediğim bir hayvan gördüm. Yakınlaştığımda kurt olduğunu fark ettim. Oradan biraz takip ettikten sonra yaklaşık 300 metre ilerde videoya aldım. Kurdun önce merkeze doğru gittiğini gördüm ondan sonra yolun aşağı tarafına inip ovaya gittiğini gördüm. Kurdun bu zamanda bu saatlerde burada olmasının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hayvan sahiplerinin bu konuda dikkatli ve uyanık olmaları gerekmektedir. Mümkün mertebe zarar vermemeleri gerekmektedir. Bu hayvanlar sonuçta aç oldukları için buraya gelmekteler" dedi.

Bu yıl yiyecek bulamayarak şehir merkezine inen kurtların arttığını belirten besici Rafet Tayboğa, gece sürekli ahırlarını kontrol ettiklerini belirterek, “Bu sene çok kurtlar var. Dağdan inip buraya gelmişler. Bize saldırıyorlar. Koyunlara saldırmasınlar diye koyunları bırakıp gitmiyoruz bir yere. Koyunları yalnız bıraktığımız zaman kurtlar ahırın içerisine giriyorlar, hayvanları telef ediyorlar. Geçen gün burada 3-4 tane kurt gördük. Geçen sene de 15 tane koyunumuzu kurtlar tarafından telef edildi. Ama bu sene inşallah ziyan vermiyoruz. Bizim köpeğimiz var kurt görünce sürüden kovalayarak uzaklaştırıyor. Hayvan sahipleri bu konuda tedbirli olmaları gerekiyor. Geceleri en az iki defa ahırlarına gidip hayvanlarını kontrol etsinler" ifadelerini kullandı.