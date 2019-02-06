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Başıboş köpekler besi çiftliğinde 3 koyunu telef etti

Konya'nın Seydişehir ilçesi Gökhüyük Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde ağıla giren başıboş köpekler, 3 koyunu parçalayarak telef etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:59
Başıboş köpekler besi çiftliğinde 3 koyunu telef etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde besi çiftliğine giren başıboş köpekler, ağılda bulunan 365 kuzudan 3'ünü parçalayarak telef etti. Tesadüfen ağıla giden çiftlik sahibi Tayyar Yaman, daha fazla hayvanın telef olmasını önledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Gökhüyük Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde meydana geldi. Besici Tayyar Yaman'ın çiftliğine giren başıboş köpekler, ağılda bulunan 365 kuzudan 3'ünü parçalayarak telef etti, 2'sini de ağır yaraladı. Hayvanlarını kontrol için ağıla giren Yaman, köpeklerin kuzularını parçaladığını gördü. Köpekleri kovalayan Tayyar Yaman, daha fazla hayvanının telef olmasını önledi.



Tesadüfen ağıla girmesiyle diğer hayvanlarını kurtardığını belirten Yaman, "Çocuklarla beraber geçimimizi besicilikten sağlıyoruz. Ama bu başıboş köpeklerle son zamanlarda başımız dertte. Üç gün önce de böyle bir durumla karşılaştık. Allah'tan kuzuların doğumları nedeniyle gece geç saatler de olsa sık sık ağılı kontrol ediyoruz. Tesadüfen yine gece ağıla gittiğim zaman da çok sayıda köpeğin hayvanlara saldırdığını gördüm. Eğer tesadüfen orda olmasam kuzuların panikleyerek yığılmaları daha büyük faciaya yol açacaktı. Yine de 20 bin liraya yakın zararımız var. Çünkü ölen 3 kuzunun da doğumu yakındı. İnsan sağlığını düşündüğümüz için yaralıları da kesip satmadık. Bu konuda çaresiziz. Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi'ne başvurduk. Bu başıboş köpeklere bir çare bulamadılar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:59
  1. Konya
  2. Seydişehir
  3. başıboş köpekler
  4. koyunları telef ettiler

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