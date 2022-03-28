Başıboş köpek terörü için Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Tehlikeli bir hal aldı, somut adım atılmalı!

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve kamyonun çarpması sonucu 23 gündür komada kalan küçük kız çocuğu Mahra Melin Pınar için başsağlığı mesajı yayınlayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Başıboş köpekler, hem sokaktaki diğer canlar hem de insanımız için çok tehlikeli bir hâl aldı. Artık bu konuda popülist politikalardan vazgeçilmeli ve çözüm odaklı somut adımlar atılmalıdır." dedi.