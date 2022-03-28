Başıboş köpek terörü için Karamollaoğlu'ndan flaş çağrı: Tehlikeli bir hal aldı, somut adım atılmalı!
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve kamyonun çarpması sonucu 23 gündür komada kalan küçük kız çocuğu Mahra Melin Pınar için başsağlığı mesajı yayınlayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Başıboş köpekler, hem sokaktaki diğer canlar hem de insanımız için çok tehlikeli bir hâl aldı. Artık bu konuda popülist politikalardan vazgeçilmeli ve çözüm odaklı somut adımlar atılmalıdır." dedi.
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Başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken yola fırlayan ve kamyonun çarpması nedeniyle 23 gündür komada hayat mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, hayatını kaybetti.
Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından vatandaşlar, sosyal medyada tepki gösterdi.
Küçük Mahra için başsağlığı mesajı yayınlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başıboş sokak köpeklerinin tehlike saçtığını ifade etti.
"Çözüm odaklı somut adımlar atılmalı"
Başıboş köpek sorununa çözüm bulunması için çağrıda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadelerde bulundu:
Çok üzgünüm. #MahraMelinPınar kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.
Başıboş köpekler, hem sokaktaki diğer canlar hem de insanımız için çok tehlikeli bir hâl aldı.
Artık bu konuda popülist politikalardan vazgeçilmeli ve çözüm odaklı somut adımlar atılmalıdır.
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