Başıboş Köpek Sorunu Platformu Sözcüleri’nden dikkat çeken açıklama!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Kozağaç köyünde köpeğin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş’ın ardından Başıboş Köpek Sorunu Platformu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Platform sözcüleri yaptıkları açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "köpekler toplansın" mesajı sonrası maalesef köpeklerin toplanılması adına gerekli adımlar atılmadı. Toplanılması yönünde en büyük yasal engel olan 5199 sayılı kanunun 6. maddesinin, başıboş köpeklerin toplanılmasına uygun bir hale getirilerek, değiştirilmesi gündeme gelmedi. Konuyla ilgili sorumlu bakanlarımız Murat Kurum ve Bekir Pakdemirli ise köpeklerin toplanmayacağına, mevcut sisteme devam edileceği konusunda açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanımızla bakanlar arasında konu hakkında yapılan açıklamalarda uyumsuzluk, tutarsızlık var, bunun nedenini bilemiyoruz, fakat sonuç ortada. Dün Adıyaman'da yaşanan vakalar devam ediyor ve çözüm şu an için askıya alınmış gibi gözüküyor, bu da bizi endişelendiriyor. Ülkemizdeki başıboş köpek popülasyonu yabani, yırtıcı kangal türevi köy köpeklerinden oluşmaktadır Bu köpekler insan öldürme potansiyeli olan, başıboş olmaması gereken köpeklerdir” ifadelerini kullandılar.