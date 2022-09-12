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Aktüel Başıboş Köpek Platformu’ndan dikkat çeken paylaşım!
Aktüel

Başıboş Köpek Platformu’ndan dikkat çeken paylaşım!

Başıboş köpeklerin ve insanların daha iyi bir yaşam sürmesi köpeklerin sokaklardan toplatılmasını savunan Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 16:01:00 -
Başıboş Köpek Platformu’ndan dikkat çeken paylaşım!

YENİ AKİT  ANKARA

Sokaklarda terör estiren başıboş köpek sorununa ilişkin çalışmalar yapan Başıboş Köpek Platformu sosyal medya hesabı üzerinden Kırklareli İl Özel İdaresi’ne ait olduğunu iddia ettiği bir paylaşım yaptı.

Platform tarafından fotoğraflı olarak yapılan paylaşımın açıklama kısmında, “Skandal! Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerde, başıboş köpeklerin tedavisi için köy okullarındaki sınıfların kullanıldığını öğrendik Kırklareli İl Özel İdaresi bu "çalışma"nın diğer köylerde de devam edeceğini söylemiş!” ifadeleri kullanıldı.

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