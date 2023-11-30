Başıboş köpek az daha çocuğun ölümüne sebep olacaktı!
Rize’nin Pazar ilçesinde 12 yaşındaki çocuk kendisini kovalayan başıboş köpekten kaçarken yoldan geçen arabanın önüne düştü.
Akl-ı selimle çözülemeyen başıboş köpek sorunu toplum sağlını tehdit etmeyi sürdürüyor.
Okuldan çıkan 12 yaşındaki Eyüp Ş., bir köpek tarafından kovalanmaya başlandı. Köpekten kaçmaya başlayan çocuk, başka bir köpeğe takılıp yere düştü.
Yere düştüğü esnada yoldan geçen aracın sürücüsü çocuğu fark edip hemen durdu. Düşmenin etkisiyle kafasından hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuğa etrafta bulunan vatandaşlar tarafından buzla müdahale edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun köpek tarafından kovalandığı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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