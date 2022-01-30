Başıboş gezerken yakalanan pitbull barınağa gönderildi
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği, belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim etti.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, başıboş gezen pitbull cinsi köpeği, belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, başıboş pitbull cinsi köpeğin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirledi.
Ekipler tarafından yakalanan köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.