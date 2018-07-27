Başı koparılmış halde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme

Şanlıurfa'da, Suriyeli 2 yaşında bir kız çocuğunun hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulundu. Polis, küçük kızı bölgeye gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına aldı.

2 YAŞINDAKİ KIZI 20 GÜN ÖNCE GÖMMÜŞLER

Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Yenice Mahallesi hafriyat alanı yakınlarındaki molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. 2 yaşında olan ve yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı.

HAYVANLARIN ZARAR VERDİĞİ KIZIN BAŞI GÖVDESİNDEN KOPARILMIŞ

Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BABA KAYIP, ANNE GÖZALTINDA

Babasının uzun süredir kayıp olduğunu belirten polis ekipleri küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.