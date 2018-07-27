Başı koparılmış halde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme
Şanlıurfa'da başı koparılmış halde bulunan 2 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alınırken babanın uzun süredir kayıp olduğu öğrenildi.27 Temmuz 2018 Cuma 17:27
Şanlıurfa'da, Suriyeli 2 yaşında bir kız çocuğunun hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulundu. Polis, küçük kızı bölgeye gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına aldı.
2 YAŞINDAKİ KIZI 20 GÜN ÖNCE GÖMMÜŞLER
Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Yenice Mahallesi hafriyat alanı yakınlarındaki molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. 2 yaşında olan ve yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı.
HAYVANLARIN ZARAR VERDİĞİ KIZIN BAŞI GÖVDESİNDEN KOPARILMIŞ
Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
BABA KAYIP, ANNE GÖZALTINDA
Babasının uzun süredir kayıp olduğunu belirten polis ekipleri küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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