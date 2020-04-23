Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, yoğun bakımdaki vaka sayılarını açıklayarak evde izolasyonun önemine değindi. Tosun, "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zonguldak adına müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tosun, "Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim. Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi. Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

"Allah’a şükür 70’li hasta sayılarına kadar geriledik"

Başhekim Tosun, "Salgında ilk vaka 10 Mart’ta İstanbul’da bildirildi. Zonguldak’ın ilk vakası 20 Mart’tı, yani diğer Anadolu illerine göre erken yakalandık. Şehrimizin coğrafi yapısı, sıkışık şehir merkezi, yaşlı nüfus oranının yüksekliği, KOAH hastalarımızın fazlalığı bizi kötü etkiledi. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye’den önce alınan kararlarla, ki başka şansımız yoktu, zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah’a çok şükür 70’li hasta sayılarına kadar geriledik. Bu bilgileri bayram günü size vermemin sebebi, halkımızın çektiği sıkıntıların (evde izolasyonun) çok işe yaradığı, büyük çoğunluğumuzun evde kal çağrısına uyduğu ve sonucunu alarak sağlık sistemini çökertmeden önümüzü görebilmemize fırsat verdiğidir. Bu yüzden ilk teşekkürüm kurallara uyarak evde mecburi ya da değil kalan herkese, sosyal mesafe ve maske takarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımızadır" dedi.

"Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir"

Başhekim Hasan Tosun, evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Bu yazı size moral ve motivasyon vermek, emeklerinizin boşa gitmediğini bilmeniz içindir. Aynı kararlılık ve azimle mücadelemizi yaparsak önce ilimiz ve dahi tüm Türkiye bu illetten kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.