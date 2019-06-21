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Basen eritmeye yardımcı olan yiyecekler

Kadınların en büyük problemlerinden biri basen bölgesindeki yağları nasıl eriteceğidir. Basen eritmek için yapılan egzersizlerin yanında basen eritmeye yardımcı olan yiyeceklerin de olduğunu biliyor muydunuz?Basen nasıl eritilir? Peki hızlı bir şekilde yağ yakarak, kısa sürede basenlerin erimesine yarayacak yiyecekler nelerdir? İşte ayrıntılar...

21 Haziran 2019 Cuma 20:56
Basen eritmeye yardımcı olan yiyecekler

Kadınların en büyük problemlerinden biri basen bölgesindeki yağları nasıl eriteceğidir. Basen eritmek için yapılan egzersizlerin yanında basen eritmeye yardımcı olan yiyeceklerin de olduğunu biliyor muydunuz?Basen nasıl eritilir? Peki hızlı bir şekilde yağ yakarak, kısa sürede basenlerin erimesine yarayacak yiyecekler nelerdir? İşte ayrıntılar...

Greyfurt

İçerisinde bulunan yüksek miktarlı enzim ve su ile sağlık deposu olan greyfurt, yağ yakımını hızlandıran besinler arasında yerini alıyor. İster posalı hali olanm meyvesiyle ister taze sıkılmış olarak tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt, sadece basen değil göbek yağlarının yakılması için de vazgeçilmez bir yiyecektir. Günlük beslenmenize dahil edeceğiniz yoğurdu tarçın, zencefil ve zerdeçal ile zenginleştirerek tüketin.

Yumurta

Yumurta sizi uzun süre tok tutarak, günlük protein ve kalsiyum ihtiyacınızı büyük ölçüde sağlar. Aynı zamanda da kasları kuvvetlendirerek yağlara veda etmeye yardımcı olur.

Roka

Yeşillikler arasındas sağlık deposu olan roka, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde gün boyu sizi tok tutar ve yağ yakmanıza yardımcı olur.

Yağsız tavuk eti

Yüksek protein kaynağı olan tavukgöğsü eti, tavuğun yağlı bölgelerine nazaran tokluk hissi vermekte birebirdir. Sindirim noktasında da rahatlık sağlayan tavuk etinin haftada 3-4 kez tüketilmesi tavsiye edilir.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:56
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