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Base Jump sporcusu uçuşuyla heyecanlandırdı

Ankara Doğa Sporları ve Sportif Havacılık Kulübü’nün girişimiyle, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Dünyaca ünlü Babadağ’da gerçekleştirilen etkinlikte, Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak’ın, iki paraşüt arasında açılı bayrağın üstünden yaklaşık 210 kilometre hızla geçme anı heyecanlandırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:52
Base Jump sporcusu uçuşuyla heyecanlandırdı

Ankara Doğa Sporları ve Sportif Havacılık Kulübü’nün girişimiyle, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Dünyaca ünlü Babadağ’da gerçekleştirilen etkinlikte, Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak’ın, iki paraşüt arasında açılı bayrağın üstünden yaklaşık 210 kilometre hızla geçme anı heyecanlandırdı.


Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile Artun Bayrak, paraşütlerine bağladıkları 50 metrekarelik bayrakla tandem (ikili) uçuşu yaptı.


İkilinin ardından başka bir paraşütle havalanan Cengiz Koçak, yaklaşık bin 200 metre yükseklikte bulunduğu paraşütten atlayarak iki paraşüt arasında açılı kulüp bayrağının üstünden geçti.


Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Belcekız Plajı’ndaki piste iniş yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:52
  1. doğa

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