Başbuğ, Milli iradenin ortak tepkisi karşısında geri adım attı: Yanlış anlaşıldım!

Önceki avukatı aracılığı ile açıklamada bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bugün de twitter hesabından açıklamada bulunarak kendisini savunmaya çalıştı. "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı." ifadeleri ile hemen her kesimin tepkisini çeken Başbuğ da bundan önce darbe imasında bulunan tüm 'fikir'daşları gibi kıvırma yolunu seçti. Cumhuriyet'te yer alan söyleşinin Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsüne ilişkin olduğunu söyleyen Başbuğ, "Bu kitapta 1961-1980 dönemi incelenmektedir. O günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir." dedi.

Darbe iması çıkarmak doğru değilmiş!

Darbe imasında bulunmadığını öne süren Başbuğ, "Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden "darbe iması" çıkarmak doğru değildir. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum." diye konuştu.