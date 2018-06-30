Başbakan'dan iş adamlarını güldüren espri!

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.



İhracat ve eğitimle ilgili konulara değinen Binali Yıldırım, yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili ise "siz dükkanı devrediyorsunuz" biz dükkanı kapattık dedi. Başbakan'ın sözleri salondaki iş adamlarını güldürdü.