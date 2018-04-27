Başbakan'dan Gül yorumu: Proje başarısız ellerinde patladı

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya gezisi sonrasında Türkiye’ye dönüşte uçakta gazetecilere gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına net cevaplar veren Başbakan, Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması ile ilgili iddialar ve çalışmalar için “Bu gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var. Proje görüldüğü kadarıyla akamete uğradı, ellerinde patladı. Proje başarısız. Zorlamayla siyaset olmaz, geçmişte de çatı çöktü” dedi. İşte Başbakan Yıldırım’ın gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar...



‘BEN BURADAYIM’ MESAJI



SORU: Genel olarak son yaşananları, CHP’li vekillerin İYİ Parti’ye geçmesini ve son görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda sizin bir düşünceniz var mı, sizce girecek mi?

YILDIRIM: Arkadaşlar, seçim takvimi belli oldu, seçim havasına girilince tabii trafik yoğunluğu artar. Herkes, ben de buradayım, beni de unutmayın mesajını veriyor, bunu yadırgamamak lazım. Seçim öncesi bu tip şeyler olabilir. Tabii kimin aday olacağı, olmayacağı bir-iki gün içerisinde netlik kazanacak. Hep beraber olayları izliyoruz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç çıkacağa benzemiyor. Çünkü bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan İYİ Parti bu yönde açıklamalar yaptılar, yapıyorlar. Hâl böyle iken geriye ne kalıyor? En rahat parti biziz, bizde aday tartışması yok, MHP de yok, adayımız belli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hatta seçim kararı verilmeden önce de belliydi. Dolayısıyla partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu, sonuçları görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlama, yani zorlamayla siyaset inşa edilemez.



TRAFİK BİRDENBİRE ARTTI



SORU: Efendim, Sayın Cumhurbaşkanının ilginç bir ifadesi oldu, “garip bir senaryo devrede” dedi...

Yıldırım: Tabii yaşananlara bakınca, biz içindeyiz, dışında değiliz, ama dışarıdan bakanlar da gariplikler olduğunu görüyor yani. Bir partinin milletvekilleri diğer partiye hızlı bir şekilde yolcu ediliyor, ondan sonra partiler arasında trafik birdenbire hızlanıyor.



BU ONUR BİZE YETER



SORU: Efendim, ilk turda biter mi seçimler ve bir seçim tahmini alabilir miyiz?

Yıldırım: İnşallah, hedefimiz o. Tahmini ben vermem, tahmin vermek vatandaşın iradesine saygısızlık olur.

SORU: 24 Haziran seçimlerinde adaylık süreci başladı AK Parti’de, siz de aday olacak mısınız?

Yıldırım: Ben partimin bir neferiyim. Başbakanlık görevi zaten onurlu bir görevdir. Bu görevi 2 yıl süre içerisinde dolu dolu yaşadık. Türkiye’nin belki 50 yılda karşılaşmayacağı konularla karşılaştık. Türkiye’nin gündeminde olup da bir türlü yapılamayan işleri yaptık, darbesi, referandumu, sistem değişikliği, Fırat Kalkanı, Afrin harekâtı, ekonomiyle ilgili gelişmeler, yani birçok konuyu iki seneye sığdırdık. Çalıştık, çabaladık. İyi niyetle gayret ettik, bugünlere geldik. Bu onur bize yeter. Bundan sonra kader çizgimizde ne varsa onu yaşayacağız?



KILIÇDAROĞLU PAÇASINI KURTARSIN



SORU: Sayın Başbakan, dün Kılıçdaroğlu grup toplantısında dedi ki, dönem, vatanı kurtarma görevidir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Yıldırım: Vallahi vatanı kurtarma mı, kendini kurtarma mı bilemeyiz, paçayı kurtarma dönemi de olabilir. Vatanın nesini kurtaracağız kardeşim? Vatan Kurtuluş Savaşı’nda kurtulmuş, Cumhuriyetimiz bütün birikimleriyle bugüne kadar gelmiş.

SORU: Erken seçim olayı belli ki içeride de, dışarı da hesapları bozdu. Bununla alakalı başta Amerika olmak üzere!..

Yıldırım: Yani bazıları hayal kırıklığına uğradı, bunu da gizlemiyorlar, o zaman doğru bir iş yaptık demek ki, doğru bir karar.