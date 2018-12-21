Başbakana yumurtalı saldırı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meclisteki konuşması sırasına yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası meclis salonunda arbede çıktı.21 Aralık 2018 Cuma 01:58
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 2019 yılı bütçesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada muhalefet partisinden Endri Hasa, Rama'nın konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak yumurta fırlattı.
Vekilin yumurtalı saldırı sonrası arbede yaşandı.
Saldırı sonrası milletvekili Hasa, Meclis salonundan dışarı çıkartıldı.
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