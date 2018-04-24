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Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında AKPM'nin erken seçim açıklamasına cevap vererek, "Onlar kendi işlerine baksın, seçimi Türkiye yapacak" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 19:40
Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesi talebine yönelik soruyu yanıtlayan Yıldırım, "AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak. Türkiye'de seçimler demokrasi şöleninde geçiyor. AKPM önce teröristbaşı Salih Müslüm'ü konuşturmasın" dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:40
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