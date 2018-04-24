Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesi talebine yönelik soruyu yanıtlayan Yıldırım, "AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi Türkiye yapacak. Türkiye'de seçimler demokrasi şöleninde geçiyor. AKPM önce teröristbaşı Salih Müslüm'ü konuşturmasın" dedi.