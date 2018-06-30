Başbakan Yıldırım yeni hükümet için tarih verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Önümüzdeki hafta sonu yeni hükümet açıklanmış olacak' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarında satırbaşları;

"Mutlak üstünlüğümüz yok ama mukayeseli üstünlüğümüz var, Türkiye'nin geleceği gençleridir. Havacılıkta büyük bir mesafe aldık. Serbestleşme ile bu mesafeyi aldık. Türkiye havacılıkta bir marka oldu. Dünyanın merkezinde olmak dünyaya ne kadar açılabildiğinize bağlıdır. Devlet ayrı, özel sektör ayrı diye bir şey yoktur. Bunlar bir bütündür. Kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Bizim yapmamız gereken sizin yolunuzu açmak ve denetlemektir. Biz alt yapı kalkınma, açığını kapattık.

"YENİ HÜKÜMÜT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANMIŞ OLUR"

"Hükümet, önümüzdeki haftasonu açıklanmış olur. 8 ya da 9'u gibi, 2023 hedeflerimize bizi taşıyacak olan hükümet açıklanacak, meclis işleve girecek.Biz bu sistemi memleketin geleceği için değiştirdik. 15 Temmuz'u ve ondan önceki olayları hatırlayın. Darbeler, müdahaleler, demokrasinin kesintiye uğraması daha az büyümemize sebep oldu. Bunları dikkate alarak bu sistem değişikliğini yaptık.

"TERÖRÜ TÜRKİYE'DEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Etrafımızdaki terör sponsorlarının ortadan kalkması lazım. Geriye kalan, 800 KM'lik sınır hattını da terörden temizleyeceğiz