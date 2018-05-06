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Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup Türkiye'ye yayıldık

Başbakan Binali Yıldırım,partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi yaptığı konuşmada AK Parti'nin İstanbul'da doğup Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:27
Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup Türkiye'ye yayıldık

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi salon dışındaki kalabalığa hitap etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İstanbul'da doğup Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız? Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki; Burası bu mübarek şehir, Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Pınarhisar'a gönderilirken 'Bu şarkı burada bitmez' dedi ve AK Parti hareketine İstanbul'da başladı. Bugün sadece AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak Cumhuriyetimizin 100. yıla taşıyacak o büyük manifestoyu da genel başkanımız açıklayacak. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Erdoğan'ı şiir okuduğu içeri attılar. Muhtar bile olamaz dediler, bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin iradesinin başına getirdi. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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