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Başbakan Yıldırım, İspanyol mevkidaşı Rajoy ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile bir araya geldi.

24 Nisan 2018 Salı 20:29
Başbakan Yıldırım, İspanyol mevkidaşı Rajoy ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım'ı, İspanyol mevkidaşı Mariano Rajoy başkent Madrid’deki Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Anı defterinin imzalamasının ardından Başbakan Yıldırım, İspanyol mevkidaşı Rajoy ile baş başa görüştü.

Yıldırım ile Rajoy baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başbakan Yıldırım ve İspanya Başbakanı Rajoy, beraberindeki heyetle aile fotoğrafı da çektirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra İspanya Temsilciler Meclis Başkanı Ana Pastor ile görüşecek. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı arasında, alt yapı ve ulaştırma ile ormancılık alanında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi kapsamında, iki ülke arasındaki anlaşmalara, Başbakan Binali Yıldırım ile İspanya Başbakanı Mariano Rajoy huzurunda imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki alt yapı ve ulaştırma alanında mutabakat zaptına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile İspanya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Inigo de la Serna Hernaiz imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İspanya Krallığı Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanlığı arasındaki ormancılık alanında niyet beyanını, Türkiye tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İspanya tarafından Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanı Isabel Garcia Tejerine imzaladı.

Kaynak: DHA, AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:29
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  2. Saray
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Binali Yıldırım
  5. İspanya
  6. Ulaştırma Bakanlığı
  7. Mehmet Öz
  8. Madrid
  9. Mehmet Özhaseki

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