Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı'yla yola çıkanlar alçaklara dersini verecek

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Davası aziz millete hizmet olan her kardeşimi gönülden selamlıyorum. AK Parti sevdasını gönüllere işleyen siz değerli kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan İstanbul'un bütün ilçelerini, mahallelerini, evlerinde bulunan hemşehrilerimi yürekten selamlıyorum.

Kuruluşundan bu yana kadar AK Parti İstanbul teşkilatında görev yapmış bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kongremizi İstanbul'umuz için, bütün memleketimiz için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum.

KONGRE ÖNCESİ HALKA SESLENDİ

Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bereketli bir günün yaşandığını ifade etti.

Dünya şehri, Peygamber'in müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul'da olduklarını belirten Yıldırım, yağmura rağmen salonun içini ve dışını hınca hınç dolduran vatandaşları muhabbetle selamladığını dile getirdi.

24 Haziran'a giden yolda İstanbul'un Türkiye'ye bir mesaj verdiğini anlatan Yıldırım, "İstanbul, diyor ki 'Burası, bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır, Edirne buradadır, Sinop buradadır, Trabzon, Kastamonu, Sivas, 81 vilayet buradadır, Evlad-ı Fatihan buradadır, Balkanlar buradadır, Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul, Türkiye'nin özetidir." dedi.

Yola İstanbul'dan başladıklarını hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken 'Bu şarkı burada bitmez.' dedi ve AK Parti hareketini, kutlu yürüyüşü İstanbul'dan başlattık. AK Parti İstanbul'da doğdu, Türkiye'ye yayıldı. Türkiye, AK Parti oldu, AK Parti, Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni yapmıyoruz, bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak 2023'e, cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak o büyük manifestoyu da yol haritasını da Genel Başkanımız bugün milletimizle paylaşacak, gerekli yol haritasını açıklayacak. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için AK gençliğin, AK kadınların, AK kadroların ayakta olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, dünya şehri, İstanbul payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan 1994'te belediye başkanı olduğunda, maalesef vesayet odakları o gün de hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. O yüzden siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler, 'Muhtar bile olamaz' dediler ama bu aziz millet, onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını, milletin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk, bugün 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönem nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi, 'Durmak yok, kutlu yürüyüşe devam.' dedi."

Yıldırım, 16 yıl önce İstanbul'dan başlayan kutlu yürüyüşün, 24 Haziran'da 2023'e, cumhuriyetin 100. yılına doğru emin adımlarla devam ettiğini aktararak, "24 Haziran, Türkiye için bir milattır. 24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü cumhuriyetimizin 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul'da yeni bir rekora imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul, her zaman farklı İstanbul. İstanbul, işte bugün yağmur demeden, soğuk demeden, içeride ve dışarıda onbinlerin toplandığı, coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz. Hazır ol 24 Haziran, yeni bir gün, yeni bir tarih, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının açılacağı gündür." ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçimler önemlidir. Neden önemli? Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli, çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla 'memleket meselesi' diyerek Cumhur İttifakı'yla yola çıkanların, Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Şehitlerimizin emaneti üzerimizdedir. Ülkemizin bağımsızlığına, ayyıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. AK Parti İstanbul Teşkilatı her zaman değişimin, dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de yeni bir gün, aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacaktır. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum."

Mitingi bekleyen çok sayıda vatandaş, yağmura rağmen alanı doldurdu.

Kaynak: AA