Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan muhalefete ittifak tepkisi

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı.

Muhalefetin ittifakına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan ilk yorum geldi.

"Dört benzemezlerin ittifakı, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak.Türkiye'nin önünü kesme ittifakı, Erdoğan'ın düşmanlığı üzerine bir araya gelenlerin ittifakıdır."

Kaynak: TRT Haber