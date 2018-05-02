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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan muhalefete ittifak tepkisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhalefetin ittifak kurmasıyla ilgili, "Dört benzemezlerin ittifakı, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak." dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:24
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan muhalefete ittifak tepkisi

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak konusunda anlaştı.

Muhalefetin ittifakına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan ilk yorum geldi.

"Dört benzemezlerin ittifakı, zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak.Türkiye'nin önünü kesme ittifakı, Erdoğan'ın düşmanlığı üzerine bir araya gelenlerin ittifakıdır." 

Kaynak: TRT Haber 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:24
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