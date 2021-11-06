  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı!

Dr. Fayiz Ebu Şemmale yazdı: 'Filistinliler işgalcinin gölgesinde yaşamayı kabul ederlerse ne olur?'

Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size
Dünya Başbakan Albin Kurti: Durum eskisinden daha tehlikeli
Dünya

Başbakan Albin Kurti: Durum eskisinden daha tehlikeli

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'ın bölgede ateşle oynadığını belirterek "Durum eskisinden daha tehlikeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:51:00 -
Başbakan Albin Kurti: Durum eskisinden daha tehlikeli

Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasındaki plaka krizi ile başlayıp Bosna Hersek'te Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ile devam eden gerilim tırmanıyor. The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan hükümetinin Batı'yı yeni bir Balkan savaşı ile tehdit ettiğini söyledi.

Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'i "Dünya Savaşı sırasındaki Almanya" gibi davranmakla suçladı ve Batılı hükümetler onu ciddiye almazsa Kosova ve Bosna'daki krizlerin tırmanabileceği konusunda uyardı.

Sırbistan'ın Avrupa'yı taviz için tehdit ettiğine dikkat çeken Kurti, "Zamanında Almanya'nın yaptığı gibi, bizi memnun etmeyecekseniz bir tane daha yaparız diyorlar" dedi.

Kurti sözlerine şöyle devam etti:

"Sırbistan'da son yıllarda hızla artan askeri harcamalarına bakın. Bütün bunları kim için alıyorlar? Bunu çok sakin bir şekilde söylüyorum uyarım duygusal değil, rasyonel bir analize dayanıyor. Bence durum kesinlikle eskisinden daha tehlikeli."

Sırbistan'ın savunma harcamaları 2015'ten bu yana tam iki kat artarken bu da ülkeyi Batı Balkanlar'daki en büyük askeri harcama yapan ülke yaptı. Ülke son yıllarda hava kuvvetlerini büyük ölçüde modernize etti, Rusya ve Çin'den insansız hava araçları, uçaklar ve hava savunma sistemleri satın aldı.

"Bosna Hersek her an parçalanabilir

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in BM'ye uyarı niteliğindeki raporu medyaya sızmış, raporda Bosnalı Sırpların ırkçı lideri Dodik'in tek taraflı gerilimi yükselten adımlarının ülkenin parçalanması sonucunu doğuracağı ve iç savaşın yaşanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor, göz yumulmaması çağrısında bulunulmuştu.

Bosna'yı parçalama planı

Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, Bosna'yı parçalama planını açıkladı. Dodik planlarını 'Dünyada bizi durduracak güç yok' diyerek savundu.

Dodik'in ayrıca Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme ile Rusya'nın desteğini de aldığı söyleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!
Siyaset

Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!

İYİ geçinip magandalığa soyunan, kul hakkından bahsedip kul hakkı yiyen, milliyetçilikten dem vurup terör örgütü uzantılarıyla kol kola gire..
Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım
Gündem

Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası babasıyla yaşadığı bir a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay