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Başbakan açıklamalarda bulundu

Ankara'da muhabirlerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:26
Başbakan açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili, “Meclis açıldığında bu konu ele alınacak” dedi.

'BENİM GÖRÜŞÜM DAHA RADİKAL'

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi.

Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

KHK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım: "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır." dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK'de "ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:26
  1. Başbakan
  2. Binali Yıldırım
  3. Bedelli Askerlik
  4. KHK

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