0553 313 94 23

"Başarıya çok açım"

- Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Oğuz Ceylan:"Şu an futbola yeni başlıyor gibi hissediyorum"

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
"Başarıya çok açım"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Ceylan, başarıya aç olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürdüğü otelde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelen Oğuz Ceylan, kendisini 1,5 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Oğuz Ceylan'ın burada yaptığı konuşmada, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gazişehir Gaziantep gibi bir kulüpte forma giymek, günümüz futbolunda büyük şans. Gerek camiası, gerek Gaziantep şehri, gerekse de geleceğe dönük plan ve projeleri her futbolseveri heyecanlandıracaktır. Şu an futbola yeni başlıyor gibi hissediyorum ve başarıya çok açım. Umut ediyorum ki takım arkadaşlarımızla birlikte sahada savaşarak, bize güvenenleri mahcup etmeyip, şampiyonluk sevinci yaşayacağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun ise takımda 77 numaralı formayı giyecek yeri transferleri Oğuz'a başarı dileklerinde bulunarak, şöyle konuştuğu belirtildi:

"Oğuz ile üçüncü transferimizi yapmış bulunuyoruz. Daha önce Uğur Arslan ve Elmar Bjarnason gibi hem yeteneklerine hem de karakterlerine inandığımız futbolcuları transfer etmiştik. Oğuz da onlar gibi. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalardan ve sunulan raporlardan bunu rahatlıkla anlayabildik. Şu ana kadar aramıza katılan isimlerin, takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda bizler yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında da futbolcularımız gerekeni yapacak. Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:00
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Oğuz Ceylan
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun açıklarında gemi battı
    1. Samsun açıklarında gemi battı
    2. ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
    3. Merkez bankalarının enflasyonla..
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Lise öğrencileri girişimciliği..
    6. 31 milyar dolarlık ihracat 13...
    7. Binali Yıldırım: "İstanbul'un..
    8. "Başarıya çok açım"
    9. "ABD, Türkiye'ye özel harita dayatacak"
    10. Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel..
    11. 500 kişiye istihdam sağlayıp..
    12. Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon..
    13. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle..
    14. Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya..
    15. Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz,..
    16. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini..
    17. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimlerinde..
    18. Samsun'da gemi battı!
    19. BES’te bir ileri bir geri
    20. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti