Başarının kapısını açan 12 anahtar

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen konferansa katılan Kuveytli yazar, tarihçi ve iş adamı Tareq Alsuwaidan, ticarette başarının kapısını açan 12 noktanın önemine değindi.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Küresel Rekabette İş Liderliği” konulu konferansta konuşan Tareq Alsuwaidan, şu mesajları verdi:

-Stratejiyi belirlerken en az 5 senelik bir strateji çizmeniz gerekir. İslam ekonomisini göz önünde bulundurup çalışan şirketler tam olarak hatlarını belirlemiyorlar. Şirketlerin yüzde 80’i bu Swot yöntemini esas alıyorlar.

-Liderin sistemi kullanması ve liderliğini ön planda tutması stratejik açıdan önemli bir husustur.

-Çalışanların mutlu ve huzurlu bir iş ortamında çalışması gerekiyor. Yaş önemli değildir. Yaş ve sınırları siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Çalışanın müesseseye sağlayacağı katkı en önemli husustur.

-Bu sistemi ayakta tutacak olan çalışma kanunlarınızın açık ve net şekilde çalışanlarınız tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekir. ASRİAD’ın çalışma prensipleri de bahsettiğim bu hususta örnek gösterilebilir.

-Sattığınız ile sizden önce aynı ürünü satanlar arasındaki farkınızın ne olduğunu bilmeniz gerekir.

-İnsanların yükselmesi, yücelmesi, eğitim ile olur. Rakiplerinize üstün gelmek istiyorsanız yüzde 3 operasyon bölümüne çok önem vereceksiniz.

-Bugünkü bütün rekabet ortamında şirketlerin web sitelerine çok büyük yatırım yapması ve önem göstermek gerekir. Web sitenizi başka dillere çevirmek de ona değer katar.

-Satışta reklam yapmanın önemi çok büyüktür. Planlama olarak bütçe açısından yüzde 40’a yakın reklam oranı önemli bir husus arz eder.

-Satış öncesi hizmet, satış anındaki hizmet ve satış sonrası hizmetlere önem verin.

-Gelecek nesile hızlı, seri ve zamana göre, kimsenin üretemediğini üretebilme gücünü mutlaka aşılamanız gerekiyor.

-Müşteriler mi size gidecek yoksa siz mi onlara gideceksiniz? Müşteriler size gelecekse mekân yakın olmalı ve tasarım olarak da güzel bir mekanınız olmalıdır.

-Tüccar, düzgün bir şekilde kendisini çeki düzene sokmadığı zaman başarı sağlayamaz. Gelen mal, harcama yapılan mal ve rekabet gücü taşıyan malıyla ilgili hesaplamayı iyi yapmalıdır.