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Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularına yönelik Tekvando Poomse Semineri düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:15
Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularına yönelik Tekvando Poomse Semineri düzenlendi. Seminere katılan sporcular poomse tekniklerini işin ehlinden öğrenme fırsatı yakaladı.


Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularına yönelik 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi’nde Tekvando Uluslararası Poomse Teknik Hakemi Recep Başkan tarafından iki gün süren Tekvando Poomse Semineri verildi. Başkan, seminer süresince Tepebaşı’nın sporcularına poomse tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.


Seminere ilişkin açıklamalarda bulunan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Dilek Karakuyulu, kulüp olarak tekvando branşında gerek ulusal gerekse de uluslararası şampiyonalarda birçok başarıya imza attıklarına dikkat çekerek, son olarak bu yıl katıldıkları Avrupa Şampiyonasında bir birincilik, 6 ikincilik, bir de üçüncülük başarısı elde ettiklerini hatırlattı.


Karakuyulu, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini de belirterek, “Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü olarak tekvando branşında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Şuanda tekvando branşında musabık ve poomse olmak üzere iki farklı grupta 250 sporcumuz var. Poomse grubundaki sporcularımızın kendilerini daha da geliştirmesi anlamında 30-31 Ağustos tarihlerinde bir seminer düzenledik. Bu seminerimize uluslararası hakemlerimizden Recep Başkan katıldı. Bize iki gün boyunca verdiği önemli bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize bu imkanı sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a da çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Tekvando Uluslararası Poomsee Teknik Hakemi Recep Başkan ise, sporcuların başarılarına katkıda bulunmak için böyle bir semineri verdiklerini ifade ederek, “Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmış ve gelecek vadeden sporcularımıza daha fazla katkıda bulunabilmek için böyle bir seminer düzenledik. Buradaki sporcular çok başarılı ve özveriyle çalışan sporcularımız. Böyle başarılı gençlerin katıldığı seminerimiz de çok verimli geçti. Sporcularımızın önümüzdeki dönemlerde de nice güzel başarılar elde etmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.


Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı tekvandocuları da, seminerin kendileri için çok verimli geçtiğini anlatarak, böyle bir imkanın sağlanmasından dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:15
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