Başarılı İHL’liye ödül

İstanbul

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde YKS’de ilk 100’e giren öğrencilere hediye verildi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin YKS 2019 ikincisi Ahmet Selim Gül’e de araba hediye edildi.

Lisenin Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, “İmam hatipli olmak bir sorumluluğu taşımaktır” dedi.

Öğrencilerden beklentilerine değinen Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: “Hayatınızı sadece kendiniz için yaşamayacaksınız. Hangi eğitim, hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin kendinizden başka insanlarla ilgili derdiniz olacak. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Peygamberimiz bize böyle söylemiş. O zaman bizler de insanlara faydalı olacağız. Niye? Çünkü Rabbimiz bunu seviyor. Biz de Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla, ne olursunuz bencil, kibirli olmayın. İnşallah mezun arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz böyle olabilmeniz için sizlere çok iyi örnekler olurlar. Siz de hayatınızı hakkıyla yaşarsınız. Seçtiğiniz kariyerleri sadece para kazanmak için değil, insanlığın sorunlarına çözümler üretmek için kullanırsınız.”

YKS ikincisi arabayla ödüllendirildi

Bilal Erdoğan, YKS’de ilk 100’e giren öğrencilere hediyelerini takdim ederken, “Neymiş efendim, ‘İmam Hatiplerle ilgili bu kadar konuşuyorlar, kendi çocuklarını İmam Hatip’e veriyorlar mı acaba?’ diyenler var. Bugün benim bir numarayla iki numara okula başladılar. Üç numara bebeğimiz ama büyük oğlum orta okula İmam Hatip’e gidiyor. Bizler de 4 kardeş İmam Hatipli olmanın gururunu taşıdık. İnşallah sizler de çocuklarınızı İmam Hatip’e gönderirsiniz” şeklinde konuştu.

Törenin ardından, lisenin YKS 2019 ikincisi Ahmet Selim Gül’e Kartal Eğitim Vakfı tarafından bir yardımseverin de desteğiyle araba hediye edildi. Gül’e arabanın anahtarını Erdoğan takdim etti.