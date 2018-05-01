Başarılı girişimci AK Parti'den aday adayı oldu

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı ve Mavi Gölgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpay, AK Parti'den Adıyaman milletvekili aday adayı oldu.

Sosyal medya hesabından Adıyamanlı hemşerilerine mesaj yayımlayan Alpay "Değerli Adıyamanlı hemşerilerim, gayretimiz ve şiarımız; merhum üstadın Gençliğe hitabesinde "kim var! "diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "Ben varım!" diyen bir düsturla Adıyaman için ortaya çıkmayı uygun gördük" açıklamasında bulundu.

Mustafa Alpay: 2023 hedeflerinin önündeki en büyük engel bürokrasi

MUSTAFA ALPAY KİMDİR?

1966'da Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğan Mustafa Alpay, burada imam hatip ortaokulunu bitirdi. İktisat mezunu olan Alpay, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamladı ve şuan Sosyal Politika doktorasına devam etmektedir.

Milli Görüş geleneğinden gelen Mustafa Alpay, Refah Partisi üyeliğiyle başlayan ve Fazilet Partisinde ilçe sekreterliği ve başkan vekilliği göreviyle devam eden aktif siyaset hayatı, Ak Parti Gölbaşı Kurucu İlçe Başkanlığıyla hizmetleriyle tanınmasına hız kattı. Daha önce de belediye ve milletvekilliği aday adaylığına başvuran Alpay, Ak Parti'yle hizmete aday.

İş hayatında ise ilginç bir şekilde başlayan Girişimci İş Adamı Alpay, daha önceleri TCDD'de memur olarak devam ederken kamudaki görevinden istifa ederek serbest çalışma hayatına başlamış, oluşturmuş olduğu ekip ile bölgenin ve ülkemizin en geniş fiili ortaklı (57 ortak) yapılanması olan Mavi Göl Gaz A.Ş.'yi kurarak bölgede bir ilke imza atmıştır. Bu çok ortaklı şirketi kuran Alpay, kuruluşunu yaptığı ve yönettiği şirket, Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 2008 – 2010 döneminde “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, All World Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen, gelişmekte olan ülkeler 2. KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK zirvesinde 47'inci oldu. Bu sonuç ile Temmuz 2012 All World Zirvesi ABD Harvard’a davet edilen dünyadaki ilk 100 girişimci arasına girdi, “Yönetim ve Verimlilikte Başarı” ödülüne layık görüldü.

2011-2017 yıllarında MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2017 yılında ise Enerji Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı ve Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.

Bürokrasinin engellerine ve girişimciliğe yönelik çalışmalara imza atan Mustafa Alpay, çeşitli seminerler ve konferanslar vererek tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önündeki en büyük engel: Bürokrasi!

Erdoğan "Memur değil girişimci olun" mesajıyla ne demek istedi?