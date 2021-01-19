Başarılı bütçe yönetimimize gıptayla bakılıyor

Buğra Kardan

Küresel ekonomiye darbe vuran salgın sürecinden hükümetin aldığı önlemler sayesinde güçlenerek çıkan, üretimini devamlı arttıran ve yeni ihracat rekorlarına imza atan Türkiye’den övgüyle söz ediliyor. Zorlu süreçte dahi mali disiplinden taviz vermeyerek bütçe dengesini koruyan ülkeye takdir yağıyor.

Makro görünüm iyi

Ekonomistler, pandemi döneminde peş peşe devreye alınan kurtarma paketlerine rağmen bütçe açığının yüzde 4’ün altında kaldığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca “Ekonomimizin dinamik ve kuvvetli yapıya bürünmesinde, makro görünümünün iyi olmasında hükümetin vaktinde attığı adımlar önemli rol oynuyor. Öyle anlaşılıyor ki bu adımlar, 2021’in 2020’den daha verimli geçmesine imkân tanıyacak” görüşünü dile getiriyorlar.

Tedbirler yerinde

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise mart ayından bu yana isabetli para ile maliye tedbirlerinin uygulandığına işaret ederek, “Bu da 172.7 milyar lira olan 2020 merkezi yönetim bütçe açığı rakamının milli gelire oranının yüzde 3.5-3.7 hattında kalacağını ortaya koyuyor” diyor.

Takdire şayan

Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund-IMF) tahminine göre dünyanın önde gelen 30 ülkesinin bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 9 olduğunu belirten Alkin, şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin pandemiyle mücadele edilen 2020’yi Avrupa Birliği (AB) bütçe açığı kriterinden maksimum bir puan saparak tamamlaması alkışlanacak bir başarıdır. Kanada’nın bütçe açığının milli gelire oranının kuvvetle muhtemel yüzde 21’i, ABD’nin yüzde 20’yi, İngiltere’nin yüzde 15’i, Japonya’nın yüzde 13’ü, İtalya’nın yüzde 11’i, Fransa’nın yüzde 10’u geçeceği bir ortamla karşı karşıyayız. Brezilya, Çin ve Hindistan’ın dahi karnesinin kötü olduğu bu ortamda Türkiye’nin bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 4’ün altında tutması takdire şayandır.”

5 trilyonu aşabiliriz

2020’nin büyümeyle tamamlanabileceğini de vurgulayan Alkin, “Mart ayında her şey belli olacak. Milli gelir 4.8 trilyon lirayı veya 4.9 trilyon lirayı aşacak yahut 5 trilyon lirayı geçecek” ifadesini kullanıyor. Alkin, ilaveten şunları kaydediyor: “Enflasyonu kontrol altına almak, tüketici fiyatlarının artışını frenlemek amacıyla 2020 Ekim ayında devreye sokulan ‘ekonomiyi soğutma’ya dönük hamlelerin ne ölçüde etkili olduğunu henüz tam kestiremesek dahi Türkiye’nin seneyi ya 4.9 trilyon lira milli gelirle ya da 5 trilyon lira çıtasını kırarak kapatacak. Covid-19 salgınının dünya ekonomisini sıkıntıya soktuğu, ticareti küçülttüğü 2020’yi Türkiye’nin büyümeyle tamamlayacak üç ülkeden biri olması ihtimali ve milli gelir büyüklüğünde 5 trilyon lira çıtasını geçme olasılığı etkileyici.”