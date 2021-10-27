  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Başarı hikayesi belgesel oldu
Kadın - Aile

Başarı hikayesi belgesel oldu

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) Gramen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan 45 başarılı kadın girişimciden 7'sinin başarı hikayesi belgesel filmi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:32:00 -
Başarı hikayesi belgesel oldu

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) Gramen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan 45 başarılı kadın girişimciden 7'sinin başarı hikayesi belgesel filmi oldu.

TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayeleri belgesel film oldu. Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Tekeoğlu'nun üstlendiği "7 Kibele" belgeseli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Filmin galasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül ve kadın girişimciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Akgül, yaklaşık 45 bin başarı hikayesinden 7'sini seçerek belgesel film yapmaya karar verdiklerini belirterek, ortaya çıkan belgeselin birçok ödül aldığını dile getirdi. Vakfın kuruluşundan bu yana 1 milyar 196 bin lira mikrokredi verildiğini ifade eden Akgül, "Bu faaliyetler 2003 yılında Diyarbakır'da başladı. Her biri 500 lira olacak şekilde toplamda 3 bin lira olan bir sistem şu anda 1 milyar 196 bin liraya ulaştı. Bu bizim dünya mikrofinans uygulamalarında ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu
Siyaset

Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu

Batı basını, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen, Türkiye’nin geri adım attığını ..
Başkan Erdoğan'dan İYİ Parti'nin kararı sonrası ilk açıklama
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan İYİ Parti'nin kararı sonrası ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İYİ Parti'nin tezkereye evet ..
Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak
Dünya

Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay