Başarı hikayesi belgesel oldu

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) Gramen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan 45 başarılı kadın girişimciden 7'sinin başarı hikayesi belgesel filmi oldu.

TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayeleri belgesel film oldu. Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Tekeoğlu'nun üstlendiği "7 Kibele" belgeseli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Filmin galasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül ve kadın girişimciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Akgül, yaklaşık 45 bin başarı hikayesinden 7'sini seçerek belgesel film yapmaya karar verdiklerini belirterek, ortaya çıkan belgeselin birçok ödül aldığını dile getirdi. Vakfın kuruluşundan bu yana 1 milyar 196 bin lira mikrokredi verildiğini ifade eden Akgül, "Bu faaliyetler 2003 yılında Diyarbakır'da başladı. Her biri 500 lira olacak şekilde toplamda 3 bin lira olan bir sistem şu anda 1 milyar 196 bin liraya ulaştı. Bu bizim dünya mikrofinans uygulamalarında ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.