Basamakları birer birer tırmanıyor: Turizm endeksine Türkiye damgası!

Turizmde rekorlara imza atan Türkiye’nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi Dünya Ekonomik Forumunun (World Economic Forum-WEF) Seyahat ve Turizm “Gelişmişlik” Endeksi 2023 (Travel and Tourism Development Index-TTDI sonuçlarıyla tescillendi. Dünyanın en ünlü iş insanları ile politikacılarını bir araya getiren forumun 2 yılda bir yayımladığı endeks sonuçlarına göre sıralamada 8 basamak birden yükselen Türkiye, 119 ülke arasında 29’uncu oldu.

Türkiye’nin 4,39 olan endeks puanı dünya ortalamasından yüzde 10,6 daha yüksek olurken Avrupa’nın 4,26 olan ortalamasının ise yüzde 3 üzerinde yer aldı. Bu yükseliş ile Türkiye hem dünyanın hem de Avrupa’nın en iyi gelişen ülkeleri arasında öne çıktı. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ile rekabet gücüne katkıda bulunan endeksteki bu yükseliş, Türkiye’nin uluslararası rekabetteki büyümesi ile sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını da ortaya koymuş oldu.

Turizmi En Fazla Önceliklendiren 2’nci Ülke Türkiye

Seyahat ve Turizm “Gelişmişlik” Endeksi’ne göre Türkiye, ‘seyahat’ ile ‘seyahat ve turizm önceliklendirilmesi’ göstergesinde yüzde 14 ilerleme kaydederek 18 sıra birden yükseldi ve dünyanın 2’nci ülkesi oldu.

Türkiye hava yolu taşımacılığı altyapısında da önemli bir gelişme gösterirken endeksin bu göstergesinde 10 sıra birden yükseldi ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başararak 8’inci sırada yer aldı.

Raporun kültürel varlıklar göstergesinde 13’üncü sıradaki konumunu korumayı başaran Türkiye, eğlence dışı alanlarda 7 basamak yükselerek 16’ncı sıraya ulaştı. Doğal kaynaklar kriterinde ise 24 sıra birden yükseliş yaşanırken endeksin bu kategorisinde Türkiye 32’nci oldu.

Endekste fiyat rekabetçiliği, turist hizmetleri ve altyapısı, emniyet ve güvenlik, insan kaynakları ve iş gücü piyasası, talep sürdürülebilirliği ile iş ortamı Türkiye’nin gelişime açık göstergeler olarak raporlandı.

Yenilenen Endekste Sürdürülebilirlik Önem Kazandı

Dünya Ekonomik Forumu küresel turizm hareketliliğine yönelik çalışmasını 2007-2019 yılları arasında Seyahat ve Turizm ‘’Rekabetçilik’’ Endeksi (TTCI) olarak iki yılda bir yayımlıyordu. Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrasında göstergeleri değiştirilen rapor 2022’den sonra Seyahat ve Turizm “Gelişmişlik” Endeksi (TTDI) olarak yayınlanmaya başlandı ve endekste sürdürülebilirlikle ilgili göstergeler ağırlık kazandı.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi uluslararası örgütlerin veri sağlayıcısı olduğu, Sabancı Üniversitesi ile TÜSİAD ortak girişimi “Rekabet Forumu”nun koordinasyonunda yürütülen Yönetici Görüşleri Anketi ile de veri sağlanan endeks, 2023 yılında yeni veri setleri, kaynakları ve metodolojiyle yayımlandı.