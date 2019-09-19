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Başakşehirli Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya konuk olacak olan temsilcimiz Başakşehir'de yıldız futbolcu Robinho'nun İtalya'ya götürülmeme nedeni ortaya çıktı.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
Başakşehirli Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bugün Roma ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Robinho, kritik maçın kadrosuna alınmamıştı. Herhangi bir sakatlığı ve cezası bulunmayan Robinho'nun İtalya'ya neden götürülmediği ortaya çıktı.

İtalyan ve İspanyol basınlarında yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, 2017 yılında tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alması nedeniyle İtalya'ya gitmedi.

Kararın temyiz mahkemesine taşınması ancak henüz neticelenmemesi sebebiyle, İtalya'ya gitmesi halinde gözaltına alınma ve hapse girme ihtimali olan Brezilyalı yıldızın, bu nedenle risk almayarak Roma maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

 

Robinho, yaşanan bu olay sonrası 2015 yılından bu yana İtalya'ya gitmiyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Roma
  3. Medipol Başakşehir
  4. Robinho
  5. İtalya
  6. Manchester City
  7. Milan

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