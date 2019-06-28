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Başakşehir'in yıldızından transfer açıklaması: Fenerbahçe'yi istiyorum, izin verin

Medipol Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe'ye transferi konusunda turuncu lacivertli ekipten kolaylık istedi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:10
Başakşehir'in yıldızından transfer açıklaması: Fenerbahçe'yi istiyorum, izin verin

Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de yönetim Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tüm isteklerini eksiksiz yerine getirmek için bütün imkanları seferber etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcının transfer listesinin ilk sırasında yer alan Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir'le prensip anlaşmasına vardı.

31 yaşındaki oyuncu F.Bahçe'de oynama istediğini Başakşehir yetkilerine ileterek bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Bu gelişme sonrası Başakşehir yönetimi Mahmut'u satma konusunu düşünmeye başladı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta içinde masaya oturacak. Başkan Koç kısa süre içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Mahmut'un Başakşehir'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer konusunda görüşlerini Başkan Ali Koç'a ileten Emre Belözoğlu da Mahmut Tekdemir'in mutlaka alınması gerektiğini dile getirmişti. Emre, Başakşehir forması altında Mahmut ile birlikte orta sahada başarılı bir ikili olmuştu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu zaman zaman stoper olarak da görev almıştı.

34 maçta 1 asist

Turuncu-Lacivertli kulübün altyapısından yetişen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon A Milli Takım'ın ilk 11'inde de kendine yer buldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı evinde 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tekdemir, İzlanda maçında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:10
  1. Medipol Başakşehir
  2. Mahmut Tekdemir
  3. Fenerbahçe

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