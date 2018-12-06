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Başakşehir'e müjdeli haber!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Adana Demirspor beraberliği sonrası Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:51
Başakşehir'e müjdeli haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Elia takımla çalışmalara başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Eljero Elia'nın da takımla çalıştığı belirtildi.

Adana Demirspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncuların koordinasyon ve pas çalıbugşmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladıkları bildirildi.

Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Antrenmanda, sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Turuncu-lacivertliler, 7 Aralık Cuma günü gerçekleştireceği idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:51
  1. Adana
  2. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
  3. Başakşehir
  4. Medipol Başakşehir
  5. Süper Lig
  6. MKE Ankaragücü

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