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Başakşehir’den Lovric ve Miya harekatı

Medipol Başakşehir’in, Hırvatistan 1.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:51
Başakşehir’den Lovric ve Miya harekatı

Medipol Başakşehir’in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından HNK Gorica’nın iki önemli oyuncusu Kristijan Lovric ve Farouk Miya için girişimde bulunduğu öne sürüldü.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirme adına önemli adımlar atıyor. Şu ana kadar Crivelli, Gulbrandsen, Vieria, Azubuike, Ponck, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay’ı renklerine bağlayan turuncu-lacivertliler için Hırvat basınından transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Başakşehir, Hırvat ekibi HNK Gorica’nın iki önemli yıldızı Kristijan Lovric ve Farouk Miya’ya talip. Takımın ileri uçtaki en önemli ismi olarak gösterilen 23 yaşındaki Lovric ve 21 yaşındaki Miya için turuncu-lacivertlilerin Gorica ile görüşme halinde olduğu ve söz konusu oyuncular için toplamda 3.5 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu bildirildi.


Geçtiğimiz sezon her iki futbolcu da 30’ar maçta görev alırken, Lovric 10 gol, 9 asist, Miya ise 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:51
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