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Spor Başakşehir'den kiralanmıştı! Takımının galibiyet golünü attı
Spor

Başakşehir'den kiralanmıştı! Takımının galibiyet golünü attı

Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, Belçika 2. Lig'de oynanan ve Westerlo'nun 2-1 kazandığı Lommel maçının 83. dakikasında takımının galibiyet golünü attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:52:00 -
Başakşehir'den kiralanmıştı! Takımının galibiyet golünü attı

Medipol Başakşehir'den Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek, Belçika 2. Lig'de oynanan ve Westerlo'nun 2-1 kazandığı Lommel maçının 83. dakikasında takımının galibiyet golünü filelere gönderdi.

Belçika 2. Lig'in 13. haftasında Westerlo, Lommel United'i konuk etti. Atabey Çiçek, karşılaşmaya damgasını vurdu. Westerlo'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta 25 yaşındaki futbolcu galibiyeti golünü attı ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Ağustos 2020'de Westerlo'ya kiralanan Atabey Çiçek bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı toplam 11 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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